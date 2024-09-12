Зеленский назвал мирный план Бразилии и Китая деструктивным

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая, назвав его деструктивным. Об этом он заявил в интервью бразильскому порталу Metrópoles.

«Китайско-бразильское предложение — это тоже деструктивно, это просто политическое заявление», — сказал глава государства. Зеленский говорил президенту Бразилии Луле да Силве, что необходимо вместе обсудить этот вопрос.

Кроме того, по его словам, Киев также предложил Китаю обсуждать мирное предложение вместе. Президент страны отметил, что нельзя предлагать какие-либо инициативы, ничего не спросив у Украины. Как считает Зеленский, Бразилия и Китай якобы заранее обсудили свое мирное предложение с Москвой. «Мы же не дураки», — сказал он.

24 мая Бразилия и Китай предложили провести новую конференцию по Украине, которая будет устраивать как Москву, так и Киев. Документ стал первой международной декларацией, подписанной Пекином по вопросу спецоперации, который объединил мирные предложения китайской и бразильской сторон.