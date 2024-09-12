Мошенники выудили две квартиры у россиянки

Аферисты выудили у жительницы Челябинской области две квартиры на 5 млн руб.

В Челябинской области женщина лишилась недвижимости и взяла кредиты, поверив мошенникам. О ситуации пишет «Южноуральская панорама».

С жительницей Златоуста аферисты связались по телефону. В первый раз собеседник представился сотрудником Пенсионного фонда и сообщил россиянке, что ей неверно насчитали стаж работы для получения выплат. Исправить неточность, по его словам, можно в одном из филиалов, но запись на прием осуществляется только в электронном виде. Для этого от женщины требовалось произнести код из СМС.

В следующем звонке аферисты назвались специалистами портала «Госуслуги». Они предупредили горожанку, что на ее имя пытаются оформить кредиты. Дальнейшую помощь женщине оказывали лжебанкиры. Они рекомендовали пострадавшей опередить преступников и взять ссуду самой, а полученные деньги перевести на «безопасный» счет. Убедив челябинку, что в руки злоумышленников попало и ее жилье, махинаторы смогли выудить две квартиры. Общая сумма ущерба приблизилась к пяти миллионам рублей.

Ранее, поддавшись уговорам аферистов, без дома осталась жительница Казани. Личные данные пенсионерки им удалось узнать, предложив продлить договор с оператором связи.

