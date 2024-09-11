Россиянка поддалась уговорам аферистов и осталась без дома

Пенсионерка из Казани, поддавшись уговорам аферистов, лишилась дома и 7 млн руб.

70-летняя жительница Казани лишилась дома и нескольких миллионов, связавшись с мошенниками. О случившемся пишет пресс-служба мэрии.

Аферисты вошли в доверие к пенсионерке, представившись сотрудниками оператора связи. В телефонном разговоре злоумышленники заявили, что ей требуется продлить договор обслуживания. Следуя известной схеме обмана, они передали эстафету другим специалистом компании, которые в итоге убедили пожилую россиянку перевести на чужие реквизиты 170 тысяч рублей.

Затем махинаторы сообщили женщине, что ей необходимо избавиться от квартиры. Поддавшись уговорам, пенсионерка согласилась и заключила сделку. Вырученные от продажи жилья деньги она передала курьеру. Ущерб составил 7 миллионов рублей. Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на удочку аферистов попался житель Петрозаводска, желавший купить квартиру. Мужчина вел поиски жилья в интернете, где столкнулся с супругами-мошенниками. Еще перед просмотром объекта они потребовали внести залог в размере 30 тысяч рублей, а затем повысили ставки до нескольких сотен.