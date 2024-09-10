Россиянин вместо покупки квартиры обогатил мошенников

Житель Петрозаводска хотел купить квартиру, но перевел деньги мошенникам

Житель Петрозаводска хотел купить квартиру, но вместо этого обогатил мошенников. Об этом сообщает управление МВД Карелии.

Мужчина нашел в интернете объявление о продаже двухкомнатной квартиры в городе Апатиты и связался с автором публикации Сергеем. Собеседник заявил, что ищет серьезного покупателя и попросил сразу внести залог.

Россиянин получил от продавца фото паспорта, реквизиты для перевода денег и номер телефона его жены. Затем мужчина перевел якобы владельцу жилья 30 тысяч рублей, после чего тот счел это недоразумением и потребовал отправить более крупную сумму — сотни тысяч рублей. Затем и продавец, и его «жена» перестали выходить на связь.

В отношении неизвестного возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

Ранее квартиры и десятков миллионов рублей лишилась жительница Москвы. Женщина поговорила с мошенниками по телефону и, находясь под психологическим давлением, оформила несколько кредитов в разных банках, продала свою квартиру и отправила злоумышленникам крупную сумму денег.