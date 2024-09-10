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20:02, 10 сентября 2024Экономика

Россиянин вместо покупки квартиры обогатил мошенников

Житель Петрозаводска хотел купить квартиру, но перевел деньги мошенникам

Фото: KapiKupi / Shutterstock / Fotodom

Житель Петрозаводска хотел купить квартиру, но вместо этого обогатил мошенников. Об этом сообщает управление МВД Карелии.

Мужчина нашел в интернете объявление о продаже двухкомнатной квартиры в городе Апатиты и связался с автором публикации Сергеем. Собеседник заявил, что ищет серьезного покупателя и попросил сразу внести залог.

Россиянин получил от продавца фото паспорта, реквизиты для перевода денег и номер телефона его жены. Затем мужчина перевел якобы владельцу жилья 30 тысяч рублей, после чего тот счел это недоразумением и потребовал отправить более крупную сумму — сотни тысяч рублей. Затем и продавец, и его «жена» перестали выходить на связь.

В отношении неизвестного возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

Ранее квартиры и десятков миллионов рублей лишилась жительница Москвы. Женщина поговорила с мошенниками по телефону и, находясь под психологическим давлением, оформила несколько кредитов в разных банках, продала свою квартиру и отправила злоумышленникам крупную сумму денег.

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      Нина Ташевская
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