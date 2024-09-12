Звезда «Универа» прокомментировал суд с Инстасамкой

Актер Стас Ярушин прокомментировал судебные разбирательства с Инстасамкой

Актер и блогер Стас Ярушин прокомментировал конфликт с рэпершей Дарьей Зотеевой, известной как Инстасамка. Его цитирует Super.ru в Telegram-канале.

По словам артиста, он не получал уведомления об иске в свой адрес и узнал о претензиях из СМИ. «Есть вопросы по подходу к решению вопросов. Мы были бы очень благодарны, если бы перед тем, как подать в суд, нам бы позвонили лично и сообщили о своих намерениях», — высказался звезда «Универа».

Ранее стало известно, что Стас Ярушин проиграл очередной суд Инстасамке. Поводом для разбирательства стал один из выпусков шоу артиста МузLoft, вышедший в сентябре 2023 года. Тогда к блогеру пришла Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), не только раскритиковавшая Инстасамку, но и исполнившая ее песню «За деньги да».