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13:31, 6 сентября 2024Культура

Стас Ярушин проиграл очередной суд Инстасамке

Суд обязал Стаса Ярушина заплатить Инстасамке за моральный ущерб
Стас Ярушин

Стас Ярушин. Кадр: MUZLOFT / YouTube

Стас Ярушин, актер и автор музыкального шоу MUZLOFT, проиграл очередной суд Инстасамке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В июне Стаса обязали удалить выпуск с Mia Boyka, которая исполнила кавер на трек Дарьи Зотеевой (настоящее имя Инстасамки) «За деньги, да». Ярушин подал апелляцию, но, как стало известно, второй раз суд тоже был на стороне потерпевшей. Теперь ведущий должен выплатить 550 тысяч рублей в виде компенсации за моральный вред, а также удалить выпуск со своего канала.

По информации источника, в ходе заседания защита певицы представила список из 50 композиций разных исполнителей, права которых тоже были нарушены в ходе съемок проекта MUZLOFT. Как сообщает издание, если все артисты также обратятся в суд, то сумма морального ущерба, которую должен будет возместить Ярушин, составит около 25 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что звезда «Универа» выпустил песню на английском языке, которая попала в список песен на отбор для премии «Грэмми».

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      Андрей Шеньшаков
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