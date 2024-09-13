Беспилотник самолетного типа сбили в небе над Россией

Минобороны: беспилотник ВСУ сбит в небе над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Летательный аппарат был перехвачен в небе над регионом в пятницу, 13 сентября, около 10:10 мск при попытке совершить террористическую атаку по объекту на российской территории, отметили в военном ведомстве.

Уничтоженный дрон относится к классу беспилотников самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров.

В ночь на 13 сентября три дрона ВСУ были сбиты над Орловской областью. Всего украинские войска выпустили по российской территории 20 беспилотников. Помимо Орловской, под ударом оказались Белгородская, Брянская, Калужская, Курская и Смоленская области.