Губернатор заявил о третьем сбитом над Орловской областью беспилотнике

Орловский губернатор Клычков: третий беспилотник ВСУ сбили в небе над регионом

В Орловской области сбили третий за день беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«По уточненной информации, помимо двух БПЛА, о которых я писал утром, авиационной техникой был сбит еще один – итого три БПЛА за ночь», — написал губернатор.

При перехвате двух дронов над регионом, как ранее сообщал Клычков, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Один БПЛА тогда был перехвачен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), другой — авиационной техникой.

По данным Минобороны, в ночь на пятницу, 13 сентября, ВСУ выпустили по территории России 20 беспилотников. Восемь БПЛА перехватили над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской, два — над Смоленской и Орловской, один — над Калужской. В Калужской области о повреждениях и пострадавших также не сообщалось.