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07:37, 13 сентября 2024Россия

Губернатор рассказал о перехвате дронов ВСУ над Орловской областью

Орловский губернатор Клычков: при перехвате двух дронов ВСУ никто не пострадал

Фото: Globallookpress.com

В Орловской области в результате перехвата двух беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали. Об этом, приводя подробности о случившемся, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале.

По его данным, один дрон был перехвачен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), другой — авиационной техникой. На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

«Спасибо нашим доблестным защитникам, охраняющим воздушное пространство над Орловщиной и несущим службу на линии фронта», — написал губернатор.

В ночь на пятницу, 13 сентября, ВСУ выпустили по территории России 20 беспилотников, два из которых перехватили над Орловской областью. Восемь БПЛА перехватили над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской, два — над Смоленской, один — над Калужской. В Калужской области о повреждениях и пострадавших также не сообщалось.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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