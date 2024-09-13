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19:37, 13 сентября 2024Силовые структуры

Блогера арестовали после стрельбы около ресторана в Москве

В Москве суд арестовал блогера Машуряна после стрельбы у ресторана

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Черемушкинский районный суд Москвы арестовал блогера Артура Машуряна после стрельбы около ресторана на улице Веневской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина пробудет под стражей два месяца, до 11 ноября. Его обвиняют в покушении на двух и более лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений.

Как «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, 11 сентября Машурян на почве личной неприязни к охраннику и посетителям заведения не менее десяти раз выстрелил в их сторону. По данным следователей, конфликт произошел после того, как Машурян нарушил внутренние правила заведения.

Ранее сообщалось, что Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна.

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      Илона Палей
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