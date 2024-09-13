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07:16, 13 сентября 2024Ценности

Блогерша в непристойном платье пришла на свадьбу подруги и была обругана в сети

Фото: @tahliaskaines

Блогерша Талия Скейнс в непристойном платье пришла на свадьбу подруги и была обругана в сети. На соответствующий пост в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание The Sun.

29-летняя инфлюэнсерша, чей блог насчитывает 800 тысяч подписчиков, поделилась серией снимков, в котором показала свой наряд для церемонии. На размещенных кадрах она предстала в полупрозрачном белом платье с обнажающим ее грудь и живот вырезом. Также видно, что на изделии присутствует оголяющий бедро высокий разрез. «Прекрасный день для празднования любви», — подписала она публикацию, уточнив, что свадьба будет проходить на пляже.

Многие пользователи сети не оценили внешний вид Скейнс в комментариях под постом. «Я бы вежливо попросил ее переодеться или уйти», «Серьезно? Даже если нет дресс-кода, ты забыла, что этот день не для тебя?», «Какой смысл так выставлять себя напоказ на свадьбе подруги? Очевидно, что ты не уверена в себе», «Не стоит надевать это на свадьбу. Вы проявляете неуважение», «Серьезно? Это смотрится дешево», — высказывались они.

В июле сообщалось, что пользователи сети обругали невесту за непристойное платье для венчания в церкви.

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      Карина Черных
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