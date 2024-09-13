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21:27, 13 сентября 2024Экономика

Необходимость диагностики при горящем «чеке» двигателя оценили

NJCAR.RU: лампочка Check Engine может загораться из-за открытой крышки бензобака

Фото: Unsplash

Сигнал Check Engine не всегда говорит о проблемах с мотором. В каких случаях горящий индикатор не требует немедленной диагностики авто, рассказали эксперты портала NJCAR.RU.

Лампочка «чек» включается не только из-за сбоев в работе двигателя. Индикатор может зажечься, к примеру, если крышка бензобака после заправки осталась открыта. Также предупреждающий знак загорается при засоре ЕГР-клапанов в системе рециркуляции выхлопных газов. Причем с чисткой клапанов можно будет и повременить — работа автомобиля от этого не изменится, уверяют специалисты.

В выявлении причин включения индикатора поможет специальное приложение. Его необходимо установить на телефон и подключить к бортовому компьютер через Bluetooth или провод. Приложение позволит считывать коды ошибок и определить ее источник без обращения в автосервис.

Другой индикатор, который может вызвать панику водителя, — лампа давления масла. Зажегшаяся лампочка на приборной панели может говорить о поломке датчика, сбое в работе масляного насоса и ряде других проблем. Одной из них может быть недостаток смазки. «Нужно аккуратно добавить масло до уровня, который должен находиться между отметками min и max на щупе. Если после этого "масленка" гаснет и мотор работает стабильно, скорее всего, визит в автосервис не потребуется», — передает портал. В иных случаях эксперты советуют срочно посетить автомастерскую.

Ранее автовладельцам объяснили причины рывков при наборе скорости. Среди прочего к дерганью во время разгона приводит несвоевременная замена свечей.

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      Виктория Клабукова
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