Автолюбителям объяснили причины рывков при разгоне машины

Эксперт Белов: к рывкам при разгоне авто приводит несвоевременная замена свечей

Если автомобиль дергается при наборе скорости, стоит задуматься, вовремя ли вы меняете свечи. О причинах рывков при разгоне «АвтоВзгляду» рассказал эксперт по автомобильной диагностике Иван Белов.

Неисправные свечи или катушки зажигания, как поясняет собеседник портала, влияют на формирование рабочей смеси в двигателе. В результате этого по мере разгона угловая скорость коленчатого вала становится неравномерной, что приводит к рывкам. Поэтому обычные свечи стоит менять каждые 20-30 тысяч километров, а иридиевые и платиновые — 60-75 тысяч километров. Несвоевременная замена свечей выводит из строя и катушки зажигания, что повышает расходы на авторемонт.

Другая причина рывков, по словам Белова, заключается в поломке датчика коленвала. Также дерганье могут объяснять засор в форсунках или неотрегулированные клапаны цилиндров. Кроме того, рывки могут быть признаком неисправной трансмиссии, отсутствия компрессии, прогара клапанов в двигателе или подсоса воздуха.

Закрывать глаза на эту проблему нельзя, подчеркивает специалист. Обнаружив такие симптомы, Белов советует пройти диагностику, чтобы не запоздать с ремонтом. Если причиной рывков стал, к примеру, треснувший клапан, он может развалиться прямо на ходу, отчего обломки попадут в камеру сгорания. В этом случае отложенный ремонт может стоить автолюбителю нового двигателя, отмечает Белов.

Ранее эксперты предостерегли россиян от покупки б/у двигателей. Неродные запчасти не только ненадежны, но и могут усложнить регистрацию в ГИБДД.