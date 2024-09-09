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11:22, 9 сентября 2024Экономика

Владельцев подержанных авто предостерегли от покупки одной запчасти

Эксперт Раскин: не стоит покупать контрактный мотор для подержанного авто

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Многие водители, пытаясь сэкономить на капремонте двигателя, решают его поменять и покупают уже использовавшийся. Стоит ли ставить подержанный мотор, «Автовзгляду» пояснил гендиректор УК «К-Групп» (партнерская сеть СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна») Михаил Мартынов.

Несмотря на то, что в некоторых случаях ремонт автодеталей требует больших расходов, покупку б/у двигателей эксперт не одобряет. «(...) выбор остается за владельцем: делать качественный ремонт или покупать контрактный двигатель, взвешивая все риски, поскольку покупка контрактного мотора — это в большинстве случаев «кот в мешке». Он может проработать несколько лет, а может выйти из строя через неделю или месяц», — поделился Мартынов. К примеру, если говорить о корейских марках, то лучше потратиться на ремонт мотора, чем ставить неродные запчасти.

Вдобавок собеседник портала отметил юридические последствия такой покупки. «Не стоит забывать и про юридический аспект вопроса: мотор — номерной агрегат, а этот самый номер на блоке обязательно будут смотреть при постановке машины на учет», — напомнил Мартынов. После установки подержанного двигателя придется вносить изменения в регистрационные документы, а при повторном осмотре авто с такой запчастью могут возникнуть проблемы. Более того, агрегат может оказаться ворованным, дополнил специалист. Свою непричастность к краже доказать будет довольно сложно, предупреждает он.

Ранее автовладельцам рассказали, как распознать машину, пережившую ДТП. На аварийное прошлое могут указывать расширенные или неравномерные кузовные зазоры, а также вмятины на кузовных порогах и подкрылках.

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      Виктория Клабукова
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