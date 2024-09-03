Названы признаки побывавшей в ДТП машины

Эксперт Стрельбицкий: по кузовному порогу можно понять, была ли машина в ДТП

Аварийное прошлое машины можно понять по дефектам кузова. Как распознать, побывал ли автомобиль в ДТП, «Российской газете» объяснил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

При осмотре кузова особое внимание следует уделить зазорам между панелями. Расширенные или неравномерные кузовные зазоры могут говорить о ремонте битого авто. Также эксперт рекомендует изучить кузовные пороги и подкрылки. Вмятины, трещины и царапины на этих нетипичных местах могут быть признаками пережитого ДТП.

Тщательно стоит изучить и состояние лакокрасочного покрытия. На ремонт после автоаварии может намекнуть разный оттенок на панелях и перекрашенные детали.

Подозрения у покупателя должны возникнуть при виде повреждений в автосалоне. Если подушки безопасности порваны, деформированы панели или потолок, то стоит задуматься о честности продавца.

Ранее водителям назвали признаки автомобиля-«утопленника». К примеру, о пережитом прежде наводнении могут свидетельствовать запах плесени в салоне или затуманенные фары.