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06:38, 13 сентября 2024Россия

Директора авиакомпании уволили после крушения Ми-8 на Камчатке

Директора авиакомпании «Витязь-Аэро» уволили после крушения Ми-8 на Камчатке

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Генерального директора и замдиректора по летной работе авиакомпании «Витязь-Аэро» освободили от занимаемых должностей после крушения на Камчатке вертолета Ми-8, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ведомстве заявили, что решение об увольнении приняли учредители авиакомпании «Витязь-Аэро». Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что после крушения необходимо сделать выводы.

В первую очередь он призвал разобраться в причинах и обстоятельствах случившегося. «Второе — кадровые решения. Они уже приняты. Генеральный директор авиакомпании Виктор Сиротин уволен со своего поста», — добавил глава региона.

Солодов добавил, что было принято решение освободить от должности заместителя генерального директора по летной работе Дмитрия Задирея.

31 августа вертолет Ми-8, который направлялся в поселок Николаевка Елизовского района, потерпел крушение на Камчатке. Причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилотирования в условиях тумана. Восточное межрегиональное СУТ СК России назвало техническую неисправность и нарушение правил пилотирования двумя основными причинами крушения.

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      Марина Совина
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