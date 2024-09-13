Названы три главные схемы мошенничества с удаленным доступом

ВТБ: мошенники для удаленного доступа маскируются под «Госуслуги» и «Мосэнерго»

В последние три месяца телефонные мошенники особенно часто использовали три схемы, предполагающие получение удаленного доступа к телефону. Для них применяли программы, замаскированные под приложения государственных сервисов, и фишинговые ссылки. Об этом со ссылкой на исследование банка ВТБ пишет РИА Новости.

Первой схемой, названной экспертами, стал звонок от лица сотрудника портала «Госуслуги», во время которого жертву убеждают в необходимости обновить персональные данные, для чего надо установить специальную программу на смартфон. Затем с ее помощью злоумышленники получают доступ к личному кабинету портала и банковским приложениям.

Во втором случае звонят от имени «Мосэнерго», чтобы сообщить о необходимости замены счетчиков света и воды в квартире. В ходе разговора человеку предлагают установить приложение для подачи заявки или же оформить ее, назвав пришедший на телефон смс-код.

Наконец, мошенники все чаще звонят продавцам на сервисе «Авито» через WhatsApp и просят включить видео для просмотра товара. Потом под разными предлогами отправляют фишинговую ссылку и просят нажать на нее. Далее смартфон блокируется, но демонстрация экрана остается, так что собеседник видит пришедший на телефон смс-код.