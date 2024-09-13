Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:46, 13 сентября 2024Экономика

Названы три главные схемы мошенничества с удаленным доступом

ВТБ: мошенники для удаленного доступа маскируются под «Госуслуги» и «Мосэнерго»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В последние три месяца телефонные мошенники особенно часто использовали три схемы, предполагающие получение удаленного доступа к телефону. Для них применяли программы, замаскированные под приложения государственных сервисов, и фишинговые ссылки. Об этом со ссылкой на исследование банка ВТБ пишет РИА Новости.

Первой схемой, названной экспертами, стал звонок от лица сотрудника портала «Госуслуги», во время которого жертву убеждают в необходимости обновить персональные данные, для чего надо установить специальную программу на смартфон. Затем с ее помощью злоумышленники получают доступ к личному кабинету портала и банковским приложениям.

Во втором случае звонят от имени «Мосэнерго», чтобы сообщить о необходимости замены счетчиков света и воды в квартире. В ходе разговора человеку предлагают установить приложение для подачи заявки или же оформить ее, назвав пришедший на телефон смс-код.

Наконец, мошенники все чаще звонят продавцам на сервисе «Авито» через WhatsApp и просят включить видео для просмотра товара. Потом под разными предлогами отправляют фишинговую ссылку и просят нажать на нее. Далее смартфон блокируется, но демонстрация экрана остается, так что собеседник видит пришедший на телефон смс-код.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией

      Стало известно о подаче Wildberries иска к компании Бакальчука

      Лед Антарктиды оказался на грани рекордного таяния

      В США усомнились в эффективности ударов ВСУ вглубь России

      Российские военные показали разбитые позиции и уничтоженную технику ВСУ под Курском

      Российские следователи рассказали о расследовании новых преступлений ВСУ в ДНР

      Пашинян обсудил с Блинкеном мирный договор с Азербайджаном

      «Спасибо большое, я — нет». Познер объяснил свой отказ работать на Западе во время СВО требованиями говорить о Путине

      Названы три главные схемы мошенничества с удаленным доступом

      Генпрокуратура признала нежелательной в России работу польского телеканала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше