Россиян начали обманывать звонками из Госархива

ВТБ: мошенники разработали новую схему звонков от лица сотрудников Госархива

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян. При звонке они представляются сотрудниками Госархива и пытаются получить доступ к цифровым сервисам клиента через «проверочный код» на СМС. Об этом со ссылкой на исследование ВТБ пишет РБК.

В разговоре они предлагают человеку получить невостребованные письма, не доставленные на его имя, в удобном отделении МФЦ или «Почты России», а чтобы выбрать дату и время для онлайн-записи, просят продиктовать код из СМС.

После того, как им сообщили секретную информацию, преступники получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах» или в онлайн-банки, где оформляют кредиты или выводят накопления.

Ранее Центробанк предупредил об активном использовании телефонными мошенниками дипфейков, то есть подделку изображения или голоса с помощью искусственного интеллекта.

В подобных видеороликах или аудиозаписях преступники подделывают голос или лицо человека, известного жертве. Это может быть знакомый, который говорит о болезни, аварии, увольнении и просит перевести ему деньги на определенный счет, или работодатель, сотрудник госорганов, какое-то другое известное лицо, которому сложно отказать.