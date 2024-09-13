Двое россиян пообещали уволить участника СВО со службы за 3 миллиона рублей и попались ФСБ

В Москве задержали двух мужчин, обещавших уволить участника СВО со службы

В Москве задержали двух мужчин, пообещавших за вознаграждение уволить с военной службы участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Мужчин обвиняют в преступлении по статье о покушении на мошенничество. По версии следствия, не позднее 11 сентября они заявили третьему мужчине, что имеют возможность уволить со службы его знакомого, который находится в зоне СВО. За это они потребовали три миллиона рублей, несмотря на то, что фактически повлиять на увольнение со службы фигуранты не могли.

Их задержали сотрудники ФСБ во время оперативного эксперимента после получения денег. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что российский полицейский взял миллион рублей за возбуждение уголовного дела.