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18:25, 13 сентября 2024Силовые структуры

Двоих полицейских задержали после избиения россиян и вымогательства у них денег

В Калмыкии задержали полицейских после избиения двух россиян и вымогательства

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Калмыкии возбудили уголовное дело в отношении двух участковых, которые подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью 2 сентября на участке степной местности в Ики-Бурульском районе полицейские при исполнении избили двух мужчин. После этого они потребовали от потерпевших 400 тысяч рублей, отобрали у них машину Lada Granta, российские паспорта и мобильные телефоны. Все это полицейские хранили во дворе дома в Элисте.

По месту жительства полицейских прошли обыски. Фигурантов задержали, они признали вину в полном объеме. Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что российский полицейский взял миллион рублей за возбуждение уголовного дела.

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      Илона Палей
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