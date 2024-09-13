Экс-замглавы МИД Украины призвал НАТО обеспечить стране ядерный зонтик

Чалый: члены НАТО должны предоставить Украине ядерный зонтик

Украина, отказавшаяся от ядерного оружия, нуждается в обеспечении ядерным зонтиком. Об этом заявил бывший первый заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Александр Чалый, передает ТАСС.

«Нам, как стране, которая отказалась от ядерного оружия (...), нужен ядерный зонтик. (...) Мой призыв обращен к странам НАТО», — заявил Чалый на Сяншаньском форуме по безопасности в Китае.

Он добавил, что сотрудничество и соглашения между Киевом и Пекином также подразумевают обязательства на случай ядерной угрозы.

В феврале 2024 года Алексей Данилов, занимавший тогда должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, заявил, что ситуация с Будапештским меморандумом показала несостоятельность гарантий безопасности США, добавив, что подпись американского президента ничего не стоит.