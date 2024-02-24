В Киеве обесценили гарантии США по Будапештскому меморандуму

Секретарь СНБО: гарантии США по Будапештскому меморандуму ничего не стоят

Ситуация с Будапештским меморандумом показала несостоятельность гарантий безопасности США. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью британской газете Times.

«Оказалось, что подпись президента США ничего не стоит», — указал он. При этом оценку гарантиям Лондона Данилов не дал.

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала подписание совместного заявления стран Евросоюза, приуроченного к двухлетней годовщине конфликта на Украине. Таким образом, вето Венгрии сделало невозможным публикацию документа от имени всех стран-членов ЕС.