Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:07, 13 сентября 2024Экономика

Эксперты назвали опасные последствия отказа от наличных рублей

Аналитик Исаев: отказ от наличных потребует тотальной цифровизации России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Для того, чтобы Россия смогла отказаться от наличных рублей, потребуется тотальная цифровизация всего государства: и населения, и контролирующих органов, и бизнеса. Об этом заявил аналитик банковского сектора и рынка микрофинансовых организаций сервиса Brobank Юрий Исаев. Его цитируют «Известия».

По его словам, такое непросто реализовать в столь крупном государстве, как Россия. Особенно в ситуации санкционного давления, когда большая часть цифрового оборудования импортируется. В свою очередь, участник Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO Вадим Петров заметил, что отказ государства от наличных чреват дискриминацией тех, кто лишен доступа к цифровым технологиям. Кроме того, есть риски кибератак.

Профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве Сергей Толкачев предупредил, что переход только на электронные деньги сделает российский бизнес полностью зависимым не только от банковского надзора, но и от технических сбоев в системе платежей. А это скверно отразится на качестве сделок.

Материалы по теме:
Как перевести деньги в Россию? Топ способов отправить перевод из-за границы в 2024 году
Как перевести деньги в Россию?Топ способов отправить перевод из-за границы в 2024 году
16 июля 2024
Что такое цифровой рубль простыми словами? Зачем ЦБ ввел цифровой рубль в России
Что такое цифровой рубль простыми словами?Зачем ЦБ ввел цифровой рубль в России
16 июля 2024

По мнению декана факультета экономики и бизнеса Финуниверситета Екатерины Безсмертной, чем неопределеннее выглядит в стране политическая, экономическая, социальная или технологическая ситуация, тем большим количеством рисков чреват переход к полностью оцифрованной системе платежей.

Ранее заместитель генерального директора по маркетингу и стратегии АО «Гознак» Георгий Корнилов заявил, что через несколько лет в России может начаться дискуссия о необходимости сохранять наличное денежное обращение. В то же время предпосылок для его отмены пока не просматривается. Однако он полагает, что оборот наличных в России будет стабильно падать.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии назвали цели для западных ракет на территории России. Но Украине пока не разрешат наносить по ним удары

      Минобороны отчиталось о ходе контратаки ВСУ в Курской области

      Раскрыта причина задержания отправившегося на СВО мужа Блиновской

      В России заявили о ликвидации угрозы из центра Москвы

      Цена российского самолета упала в два раза после роста в три раза

      Сдерживавший десять часов натиск ВСУ офицер стал Героем России

      Экс-главу МИД Украины исключили из состава СНБО

      Раскрыты суточные потери ВСУ в Курской области

      Эксперты назвали опасные последствия отказа от наличных рублей

      На Украине задержали помогавшую уклонистам покидать страну правоохранителя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше