Эксперты назвали опасные последствия отказа от наличных рублей

Аналитик Исаев: отказ от наличных потребует тотальной цифровизации России

Для того, чтобы Россия смогла отказаться от наличных рублей, потребуется тотальная цифровизация всего государства: и населения, и контролирующих органов, и бизнеса. Об этом заявил аналитик банковского сектора и рынка микрофинансовых организаций сервиса Brobank Юрий Исаев. Его цитируют «Известия».

По его словам, такое непросто реализовать в столь крупном государстве, как Россия. Особенно в ситуации санкционного давления, когда большая часть цифрового оборудования импортируется. В свою очередь, участник Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO Вадим Петров заметил, что отказ государства от наличных чреват дискриминацией тех, кто лишен доступа к цифровым технологиям. Кроме того, есть риски кибератак.

Профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве Сергей Толкачев предупредил, что переход только на электронные деньги сделает российский бизнес полностью зависимым не только от банковского надзора, но и от технических сбоев в системе платежей. А это скверно отразится на качестве сделок.

По мнению декана факультета экономики и бизнеса Финуниверситета Екатерины Безсмертной, чем неопределеннее выглядит в стране политическая, экономическая, социальная или технологическая ситуация, тем большим количеством рисков чреват переход к полностью оцифрованной системе платежей.

Ранее заместитель генерального директора по маркетингу и стратегии АО «Гознак» Георгий Корнилов заявил, что через несколько лет в России может начаться дискуссия о необходимости сохранять наличное денежное обращение. В то же время предпосылок для его отмены пока не просматривается. Однако он полагает, что оборот наличных в России будет стабильно падать.