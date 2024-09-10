В России оценили вероятность скорой отмены наличных денег

Аналитик «Гознака» Корнилов: скорой отмены наличных денег в России не будет

Отмены наличного денежного обращения в России в среднесрочной перспективе не будет. Об отсутствии весомых предпосылок для скорой отмены наличных в стране заявил заместитель генерального директора по маркетингу и стратегии АО «Гознак» Георгий Корнилов. Его слова приводит «Абзац».

Как уточнил Корнилов, дискуссия о принципиальной необходимости сохранения наличного денежного обращения в стране может начаться как минимум через шесть лет. В течение этого времени, по мнению аналитика, оборот наличных в России будет стабильно уменьшаться. Однако полностью он не прекратится еще долго. Этому будет способствовать в том числе человеческая психология, считает эксперт.

Корнилов отметил, что люди в большинстве своем склонны к «осязаемости» денежных средств, которыми они располагают. «Это не способны изменить технологии, особенности денежного обращения и семимильные шаги экономики и прогресса», — пояснил Корнилов.

Ранее он заявил, что на безналичные платежи в России приходится около 90 процентов от их общего объема. Корнилов добавил, что наличное денежное обращение в стране «становится дороже» и в среднесрочной перспективе будет оптимизироваться. На этом фоне, отметил эксперт, в стране через несколько лет будет поставлен вопрос о поддержании соответствующей инфраструктуры.

В свою очередь, депутат Госдумы Николай Арефьев раскритиковал идею вывода из обращения наличных денег. По его мнению, подобная инициатива с технической точки зрения реализуема, однако для граждан будет невыгодной. У граждан, как уточнил Арефьев, должен оставаться запасной вариант на случай непредвиденного выхода из строя электронных систем.