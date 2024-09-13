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05:00, 13 сентября 2024Забота о себе

Эксперты выявили самые распространенные необычные сексуальные фантазии

Фото: sirtravelalot / Shutterstock / Fotodom

Три с половиной тысячи человек приняли участие в опросе Let's Talk About Sex. Эксперты, проанализировав его результаты, рассказали о распространенных и необычных сексуальных фантазиях британцев, сообщает издание Tyla.

Исследователи установили, что большинство пар предпочитает ролевые игры, однако есть и те, кто имеет необычные фетиши. Например, 20 процентов опрошенных британцев признались, что увлекаются объектофилией, то есть хотят вступить в сексуальную связь с объектом (это может быть объект домашнего обихода, реже — сексуальная игрушка).

Шестнадцать процентов респондентов рассказали, что их возбуждает вуайеризм — подглядывание за занимающимися сексом парочками. Чуть меньше участников опроса хотят вступить в так называемые «сахарные отношения», когда секс поощряется деньгами.

Полиамория — отношения с несколькими партнерами одновременно — привлекает одиннадцать процентов людей. Также некоторые участники исследования признавались, что хотели бы видеть, как их партнер или партнерша занимается сексом с другим человеком.

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      Алиса Дмитриева
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