Популярности опасной сексуальной игры у людей младше 35 лет объяснили

Более половины молодых людей в возрасте 18-35 лет практикуют удушение во время секса. Об этом рассказала соучредитель и директор австралийского проекта по профилактике насилия It's Time We Talked Мари Крэбб. В комментарии для The Guardin эксперт объяснила причины популярности этой опасной сексуальной игры.

Исследования показывают, что каждый третий поклонник удушения узнал о нем из порно, примерно каждый десятый человек — из разговоров с друзьями и столько же — от сексуального партнера.

Крэбб полагает, что свою роль играют и отсутствие табу на сексуальные темы, популяризация телешоу, а также — художественные фильмы. «Мы все принимаем решения о сексуальности в нашем социокультурном контексте. И это не только индивидуальный выбор, на нас также влияют люди и культура вокруг», — объяснила она.

Эксперт обратила внимание на то, что не существует безопасного способа применять удушение во время полового акта. Вне зависимости от того, сколько оно длится и находится ли человек в сознании или нет, могут наступить необратимые последствия. Женщины, которых душили во время секса, могут столкнуться с неврологическими расстройствами, проблемами памяти, ухудшением психологического здоровья. Эти осложнения развиваются из-за нехватки кислорода в головном мозге. Также удушение может спровоцировать травмы щитовидной железы, рвоту, проблемы с кишечником, выкидыш и даже летальный исход.

