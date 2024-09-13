Генеральный директор Black Star ответил на призывы признать Клаву Коку иноагентом

Гендиректор Black Star Пашу высказался о призывах признать Клаву Коку иноагентом

Генеральный директор лейбла Black Star, музыкальный продюсер Павел Курьянов, более известный под псевдонимом Пашу, прокомментировал призывы признать певицу Клаву Коку (настоящее имя — Клавдия Высокова) иностранным агентом. Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам продюсера, организатором выступлений артистки в Германии является «русский человек». «И никакого отношения к указанным людям не имеет. Второе — приводится пример каких-то евро. За это мероприятие русский человек рассчитывался на счет компании русскими рублями, на что есть подтверждающие все документы. Третье — с чего вдруг какой-то фонд решил, что выступать русским артистам для русскоязычных людей за границей — это плохо?» — заявил Пашу.

Ранее представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить Клаву Коку, Бьянку и JONY на иностранное финансирование их деятельности.

По данным ФПБК, в октябре прошлого года звезды давали концерты в Германии в рамках крупного фестиваля Glamotion, организаторами которого являются супруги Алексей и Надежда Книс. Отмечалось, что женщина занимает активную антироссийскую позицию, а также собирает деньги на нужды Вооруженных сил Украины.