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12:49, 12 сентября 2024Культура

Клаву Коку, Бьянку и JONY попросили признать иноагентами

Mash: артистов Клаву Коку, Бьянку и JONY могут признать иностранными агентами

Фото: Aleksey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Исполнителей Клаву Коку (настоящее имя — Клавдия Высокова), Бьянку (настоящее имя — Татьяна Липницкая) и JONY (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли) могут признать иностранными агентами. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить артистов на иностранное финансирование их деятельности.

По данным ФПБК, в октябре прошлого года звезды давали концерты в Германии в рамках крупного фестиваля Glamotion, а гонорары за выступления получали в евро. Организаторами мероприятия являются супруги Алексей и Надежда Книс. Отмечается, что женщина занимает активную антироссийскую позицию, а также собирает деньги на нужды Вооруженных сил Украины.

Ранее активисты движения «Ветераны России» потребовали признать режиссера сериала «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева иностранным агентом.

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      Варвара Кошечкина
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