Глава МИД Литвы прибыл на Украину

Глава МИД Литвы Ландсбергис прибыл в Киев

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл в столицу Украины. Он сообщил об этом в социальной сети X.

«Я вернулся в Киев, потому что для этого и нужны друзья», — говорится в публикации.

В украинской прессе сообщается, что 13 сентября в Киев также прибыл глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс планирует закупить Украине зенитные ракетные комплексы малой дальности для украинских систем противовоздушной обороны. Он выразил надежду, что у республики появится возможность передать эти системы Киеву в течение двух-трех недель.