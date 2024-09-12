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15:44, 12 сентября 2024Бывший СССР

Литва запланировала купить для Украины ракетные комплексы

Науседа: Литва планирует купить Украине ракетные комплексы для ПВО
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Elizabeth Franz / Reuters

Литва планирует закупить Украине зенитные ракетные комплексы малой дальности для украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил президент страны Гитанас Науседа, передает «РБК-Украина».

Он выразил надежду, что в течение 2-3 недель у Литвы появится возможность как можно быстрее передать эти системы Киеву.

Ранее стало известно, что Украина получит 10 миллионов евро на дальнобойное оружие от Литвы. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что одним из видов оружия, развитие которого спонсирует Литва, станут ракеты-дроны «Паляниця».

До этого Литва выразила готовность вместе с Польшей обучать солдат Вооруженных сил Украины. Науседа рассказал о базе в Польше для обучения литовско-польско-украинской бригады.

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      Илья Таксюр
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