Украина получит 10 миллионов евро на дальнобойное оружие от Литвы

Литва предоставит Украине 10 миллионов евро на развитие дальнобойных вооружений. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.
По его словам, одним из видов оружия, развитие которого спонсирует Литва, станут ракеты-дроны «Паляниця».
Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа посетил Киев и принял участие в открытии литовско-украинского бизнес-форума военной промышленности.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с латвийской коллегой Эвикой Силиней сотрудничество оборонных компаний двух государств. Силиня анонсировала пакет военной поддержки для Киева, в который войдут бронетранспортеры.