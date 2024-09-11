Украина получит 10 миллионов евро на дальнобойное оружие от Литвы

МО Украины: страна получит 10 миллионов евро на дальнобойное оружие от Литвы

Литва предоставит Украине 10 миллионов евро на развитие дальнобойных вооружений. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

По его словам, одним из видов оружия, развитие которого спонсирует Литва, станут ракеты-дроны «Паляниця».

Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа посетил Киев и принял участие в открытии литовско-украинского бизнес-форума военной промышленности.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с латвийской коллегой Эвикой Силиней сотрудничество оборонных компаний двух государств. Силиня анонсировала пакет военной поддержки для Киева, в который войдут бронетранспортеры.