Премьер-министры Украины и Латвии обсудили сотрудничество между оборонными компаниями

Шмыгаль и Силиня обсудили сотрудничество оборонных компаний Украины и Латвии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с латвийской коллегой Эвикой Силиней сотрудничество оборонных компаний двух стран. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили расширение сотрудничества во всех сферах, касающихся усиления наших военных на поле боя. В частности, сотрудничество между оборонными компаниями», — написал глава украинского правительства.

Он отметил, что встреча премьеров двух стран состоялась в Киеве. Шмыгаль также отметил, что Силиня анонсировала очередной пакет военной поддержки для Киева, в который также войдут бронетранспортеры.

Эвика Силиня прибыла на Украину вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой сената Чехии Милошем Выстрчилом 11 сентября. Она пробудет в Киеве до 13 сентября.