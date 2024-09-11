Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:29, 11 сентября 2024Бывший СССР

Премьер-министры Украины и Латвии обсудили сотрудничество между оборонными компаниями

Шмыгаль и Силиня обсудили сотрудничество оборонных компаний Украины и Латвии
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с латвийской коллегой Эвикой Силиней сотрудничество оборонных компаний двух стран. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили расширение сотрудничества во всех сферах, касающихся усиления наших военных на поле боя. В частности, сотрудничество между оборонными компаниями», — написал глава украинского правительства.

Он отметил, что встреча премьеров двух стран состоялась в Киеве. Шмыгаль также отметил, что Силиня анонсировала очередной пакет военной поддержки для Киева, в который также войдут бронетранспортеры.

Эвика Силиня прибыла на Украину вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой сената Чехии Милошем Выстрчилом 11 сентября. Она пробудет в Киеве до 13 сентября.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили ракету С-200 по газопроводу в российском регионе

      Гарик Мартиросян рассказал о встрече с Масляковым

      В России объяснили острую нехватку таксистов

      Трампа сравнили с щенком на дебатах с Харрис

      Наряд Кэти Холмс раскритиковали в сети словами «вытаскивает бутылки из мусора»

      Стало известно о состоянии поджегших в российском аэропорту вертолет детях

      МИД России пригрозил Западу уничтожением новых поставок ATACMS

      В Раде упрекнули генералов ВСУ за родственников с гражданством России

      Российская прокуратура решила проверить обстоятельства поджога вертолета детьми

      Песков прокомментировал информацию о прилете БПЛА в Мурманскую область из Норвегии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше