На Украину прибыли президент Литвы и глава сената Чехии

На Украину прибыли президент Литвы Науседа и глава сената Чехии Выстрчил

На Украину прибыли президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава сената Чехии Милош Выстрчил. Об этом сообщает издание «Общественное».

Уточняется, что политики приехали в Киев. Как сообщил Науседа, он намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он также отметил решающее значение предоставления помощи Украине.

Кроме того, глава сената Чехии рассказал, что приехал в страну на саммит «Крымская платформа». В свою очередь премьер Латвии также выразила поддержку Киеву. Она пробудет в стране до 13 сентября.

Ранее украинская делегация обсудила с представителями НАТО ускорение предоставления помощи союзников. Как сообщалось, встреча состоялась в столице Украины. Делегации обсудили необходимость прогресса взаимосовместимости с блоком и ускорения обещанной помощи от партнеров Киева.