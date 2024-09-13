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08:46, 13 сентября 2024Интернет и СМИ

Генпрокуратура признала нежелательной в России работу польского телеканала

Генпрокуратура признала нежелательным в РФ вещание польского телеканала Belsat

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность польского телеканала Belsat (Belsat TV, Belarusian Satellite, Польша) на российской территории. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Телеканал вещает на белорусском, русском, украинском, английском и польском языках. Зрителями передач в основном являются жители России и Белоруссии. В Белоруссии деятельность телеканала запрещена.

Как отметили в Генпрокуратуре, Belsat якобы предоставляет аудитории «непредвзятую и независимую информацию» о происходящих в мире событиях. «На деле же одной из ключевых задач является дискредитация внутренней и внешней политики российских властей, создание негативного образа нашей страны», — указали в ведомстве.

Специалисты подчеркнули, что после начала специальной военной операции (СВО) враждебная риторика данного СМИ только усилилась.

В июле Генпрокуратура признала The Moscow Times нежелательной организацией.

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      Марина Совина
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