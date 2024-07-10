Генпрокуратура признала The Moscow Times нежелательной организацией

Генпрокуратура признала деятельность издания The Moscow Times нежелательной

Генпрокуратура признала деятельность издания The Moscow Times (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) нежелательной на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Генпрокуратуры, работа The Moscow Times была направлена на «дискредитацию решений российского руководства во внешней и внутренней политике».

Минюст внес The Moscow Times в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года.

В апреле 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт The Moscow Times в России. Отмечалось, что на странице издания размещали призывы к массовым беспорядкам, а также недостоверную общественно значимую информацию.