В России заблокировали сайт The Moscow Times

Роскомнадзор заблокировал сайт русской службы издания The Moscow Times

Роскомнадзор заблокировал в России сайт русской службы издания The Moscow Times. Об этом сообщается в базе данных регулятора для проверки ограничения доступа к ресурсам.

Портал был заблокирован на основании решения Генпрокуратуры от 12 апреля. Уточняется, что он был внесен в реестр на основании статьи 15.3 закона «Об информации». Эта норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, а также недостоверную общественно значимую информацию.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор потребовал от сервиса «Яндекс.Музыка» удалить подкасты издания «Би-би-си». Перед этим регулятор также заблокировал сайт «Би-би-си». В Роскомнадзоре заявили, что причиной стало распространение изданием ложных сведений о спецоперации России на Украине.

9 апреля сообщалось о том, что Роскомнадзор также ограничил доступ к сайту издания «Холод» (его главный редактор и основатель Таисия Бекбулатова внесена в реестр иноагентов). Такая мера была принята из-за нарушения редакцией закона о дискредитации действий российской армии.