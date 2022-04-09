Роскомнадзор заблокировал сайт «Холода»

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Холод» из-за нарушения закона о фейках

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Холод» (его главный редактор и основатель Таисия Бекбулатова внесена в реестр иноагентов) из-за нарушения закона о дискредитации действий российской армии. Информация об ограничении доступа к СМИ появилась в реестре регулятора.

В редакции указали, что письмо с предупреждением о возможной блокировке поступило три часа назад. Ведомство заблокировало доступ медиаресурсу по закону о фейках про действия российской войск. В регуляторе уточнили, что это было сделано на основании требования Генеральной прокуратуры России.

О первом предупреждении «Холоду» стало известно 4 апреля. Главред издания отметила, что Роскомнадзор выслал три предупреждения, в последнем из которых потребовал убрать все материалы про специальную военную операцию России на Украине с сайта. Бекбулатова заявила, что издание не станет удалять никакие тексты про боевые действия.

«Мы не собираемся подчиняться цензуре, тем более — военной цензуре в стране, которая даже не признает, что ведет войну. Мы намерены продолжить рассказывать правду о том, что происходит в России и Украине, пусть и в заблокированном виде», — заявила главред «Холода».

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт российского издания Wonderzine, ограничил доступ к сайту The Village и интернет-ресурсу It’s My City, а также заблокировал радиостанцию «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).

В марте ведомство заблокировало сайты немецкого Deutsche Welle (DW) (признано в России СМИ-иноагентом), «Би-би-си» (BBC), «Медузы» (внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов), «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) и «Голоса Америки» (радиостанция внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов) в России из-за распространения фейков по Украине