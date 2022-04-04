Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Роскомнадзор пригрозил блокировкой изданию «Холод»

Роскомнадзор пригрозил блокировкой изданию «Холод» за отказ удалять статью

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Роскомнадзор пригрозил блокировкой изданию «Холод» за отказ удалять статью с недостоверными данными о спецоперации России на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство предупредило издание о возможной блокировке из-за публикации материала о спецоперации на Украине. «Этого потребовала Генпрокуратура», — говорится в сообщении. В Генпрокуратуре посчитали, что статья содержит недостоверную общественно значимую информацию.

Ранее 30 декабря стало известно, что Минюст России включил в реестр иностранных агентов главного редактора «Холода» Таисию Бекбулатову. В список иноагентов также вошли Виктор Шендерович, Надежда Толоконникова, Марат Гельман, Вероника Никульшина, Иван Беляев, Елена Владыкина и Андрей Алексеев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он отметил, что российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Разработчики World of Tanks заявили об уходе из России и Белоруссии
Названы суммы выплат семьям погибших в упавшем с подмосковной эстакады автобусе
Бывшего кандидата на пост губернатора Приморья задержали за мошенничество
Макгрегор показал видео с тренировки и пообещал крушить головы
Пленный боец «Айдара» рассказал о тренировках с литовскими инструкторами
Стало известно об обысках на «российской» яхте в Испании
Роскомнадзор пригрозил блокировкой изданию «Холод»
Промсвязьбанк начал работать в Крыму
Меркель вспомнила о своем решении 2008 года по Украине и НАТО
Путин подписал указ об ответных мерах визового характера
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.