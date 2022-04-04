Роскомнадзор пригрозил блокировкой изданию «Холод» за отказ удалять статью

Роскомнадзор пригрозил блокировкой изданию «Холод» за отказ удалять статью с недостоверными данными о спецоперации России на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство предупредило издание о возможной блокировке из-за публикации материала о спецоперации на Украине. «Этого потребовала Генпрокуратура», — говорится в сообщении. В Генпрокуратуре посчитали, что статья содержит недостоверную общественно значимую информацию.

Ранее 30 декабря стало известно, что Минюст России включил в реестр иностранных агентов главного редактора «Холода» Таисию Бекбулатову. В список иноагентов также вошли Виктор Шендерович, Надежда Толоконникова, Марат Гельман, Вероника Никульшина, Иван Беляев, Елена Владыкина и Андрей Алексеев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он отметил, что российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».