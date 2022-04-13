Роскомнадзор потребовал от «Яндекс.Музыки» удалить подкасты «Би-би-си»

Роскомнадзор уведомил сервис «Яндекс.Музыка» о необходимости удалить подкасты «Би-би-си»

Роскомнадзор уведомил сервис «Яндекс.Музыка» о необходимости удалить подкасты издания «Би-би-си» по требованию Генпрокуратуры. Об этом сообщает РИА Новости.

«На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление администрации "Яндекс.Музыка" о необходимости удаления подкастов издания "Би-би-си"», — говорится в сообщении.

Ведомство также напомнило, что «Би-би-си» было заблокировано за систематическую публикацию материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о ходе проведения спецоперации на Украине.

О том, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Би-би-си», стало известно 4 марта. Регулятор также заблокировал сайты Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом), «Медузы» (внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов), «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) и «Голоса Америки» (радиостанция внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов) за распространения фейков о событиях на Украине.