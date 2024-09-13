Илона Маска обвинили в склонности к нацизму

Президент Колумбии Петро обвинил Илона Маска в склонности к нацизму

Президент Колумбии Густаво Петро обвинил американского бизнесмена Илона Маска в склонности к нацизму и заявил, что тот в любой момент может закрыть его аккаунт в соцсети Х. Слова политика приводит РИА Новости.

«Там, где я выражаю свои мысли есть человек, склонный к нацизму, Илон Маск, в любой момент он закроет мой аккаунт. Так что тезис Пиночета "молчание перед лицом варварства" применим как никогда», — подчеркнул глава государства.

Петро указал на то, что в современном мире социальные сети показали свои альтернативные возможности, и теперь их приобретают самые богатые люди.

Ранее Верховный федеральный суд Бразилии постановил приостановить работу принадлежащей Маску соцсети. Решение было принято после отказа предпринимателя назначить юридического представителя X в стране. Теперь в Бразилии пользователей соцсети начнут штрафовать.

