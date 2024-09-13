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10:31, 13 сентября 2024Мир

Индия заявила об увольнении отправленных на СВО граждан страны

NDTV: МИД Индии сообщил об увольнении 45 своих граждан из Российской армии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Adnan Abidi / Reuters

На данный момент из Российской армии уже уволены 45 граждан Индии, еще 50 человек дожидаются официального решения властей. Нью-Дели продолжит добиваться их увольнения, указали представители МИД Индии, сообщает NDTV.

Договоренность об демобилизации индийцев из зоны специальной военной операции (СВО) была достигнута в ходе визита премьер-министра страны Нарендры Моди в Москву в июле этого года. Президент России Владимир Путин тогда пообещал уволить граждан Индии с военной службы и содействовать их возвращению на родину.

К моменту обсуждения этого вопроса на межгосударственном уровне военную службу в Вооруженных силах России проходили от 35 до 50 граждан Индии. По версии Нью-Дели, индийцев «завлекли в армию обманом и обещаниями высокооплачиваемой работы» на российской территории.

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      Виктория Кондратьева
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