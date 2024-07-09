Россия уволит из армии всех индийцев и вернет их из зоны СВО. Вопрос решил лично Путин

NDTV: Моди и Путин решили уволить служащих в армии РФ индийцев

Президент России Владимир Путин решил уволить со службы граждан Индии, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ, и содействовать их возвращению на родину. По данным источников NDTV, этот вопрос на встрече с российским лидером поднял индийский премьер-министр Нарендра Моди.

Предполагается, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине находятся почти два десятка индийцев. Они попали туда после вербовки агентами, обещавшими высокооплачиваемую работу. По информации издания, в зоне боевых действий могли пасть по меньшей мере двое иностранцев.

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

В Индии предположили, что граждане страны могли попасть на СВО по ошибке

Перед встречей Моди с Путиным министр иностранных дел Индии Винай Кватра сообщил, что Нью-Дели известно о примерно 40 участвующих в СВО гражданах. Он также предположил, что попасть в зону боевых действий индийцы могли «по ошибке». 10 человек, уточнил он, уже вернулись домой.

Мы прилагаем все усилия, чтобы индийские граждане вернулись как можно скорее Винай Кватра министр иностранных дел Индии

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о соглашении Путина и Моди уволить индийцев, служащих в рядах Российской армии.

Моди приехал в Россию с двухдневным визитом

В понедельник, 8 июля, премьер-министр Индии прилетел в Москву, чтобы принять участие в 22-м ежегодном российско-индийском саммите. В российской столице он пробудет два дня.

Нарендра Моди и Владимир Путин Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Вечером того же дня он побеседовал с российским президентом в «домашней обстановке» за чашкой чая. Путин угостил Моди ягодами, сухофруктами и восточными сладостями. В ходе беседы глава России поздравил гостя с переназначением на пост, а также отметил успехи Моди как руководителя страны.

В этот же день Путин прокатил Модин на электрокаре.

В свою очередь, индийский премьер поблагодарил Путина за приглашение в его резиденцию в Ново-Огарево, а также за «теплые слова и интересную программу».

Побывать дома у друга — это очень приятно. Это большая радость, что вы пригласили меня к себе домой Нарендра Моди премьер-министр Индии

На 9 июля у политиков запланированы переговоры в узком и расширенном составах.