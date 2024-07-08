Путин и Моди покатались на электрокаре

Путин покатал Моди на электрокаре

Президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди покатались на электрокаре. Об этом сообщает Telegram-канал кремлевского пула.

За рулем был российский лидер. «Путин рулит», — говорится в сообщении.

8 июля Путин и Моди провели неформальные переговоры в Ново-Огарево, обсуждая отношения двух стран. В ходе встречи российский президент угостил премьера Индии чаем, ягодами и восточными сладостями. Путин также поздравил Моди с переназначением на пост главы правительства и подчеркнул его успехи как руководителя страны.

9 июля состоятся официальные переговоры в расширенном составе. По данным издания Economic Times, основной темой встречи станет разработка легкого механизма перевода средств между двумя странами.