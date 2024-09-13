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19:07, 13 сентября 2024Путешествия

Иностранец пытался тайком ввезти в Россию 53-килограммовое кресло и попался в аэропорту

Иностранец пытался ввезти в Россию парикмахерское кресло и попался в аэропорту

Фото: Redd F / Unsplash

Гражданин Таджикистана пытался тайком ввезти в Россию 53-килограммовое парикмахерское кресло и попался в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что 30-летний иностранец прошел по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии у него в багаже товаров для декларирования. Однако таможенники увидели среди его вещей упаковку с креслом. Мужчина объяснил, что собирался использовать его для работы в парикмахерской.

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При этом кресло не могло перемещаться в качестве предмета личного пользования. В отношении пассажира возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).

Ранее в августе в аэропорту Шереметьево у 53-летнего гражданина Китая нашли дериваты кашалота. Мужчина заявил, что купил их родственникам в качестве сувениров.

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      Марк Успенский
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