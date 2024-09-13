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15:52, 13 сентября 2024Силовые структуры

Инспектор ФНС получал взятки от бизнесмена за данные о конкурентах и попался ФСБ

В Ярославле инспектор ФНС получал взятки от бизнесмена за сведения о конкурентах

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Ярославской области сотрудники ФСБ задержали инспектора Федеральной налоговой службы (ФНС), который получал взятки от бизнесмена за данные о конкурентах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, речь идет о сотруднике одного из отделов Межрайонной инспекции ФНС России по Ярославской области. Предварительно, он за взятку и на регулярной основе незаконно предоставлял сведения, составляющие налоговую тайну, местному предпринимателю. В частности, за деньги инспектор оказывал содействие в деятельности компаний, принадлежащих бизнесмену, и предоставлял данные в отношении его конкурентов из информационной системы налоговой службы.

Сейчас в отношении взяткополучателя, взяткодателя и посредника в даче взятки возбуждены уголовные дела. Они находятся под домашним арестом.

Ранее в Мурманской области следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который сфотографировал информацию о россиянине из базы данных МВД и переслал ее третьим лицам. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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      Олеся Мицкевич
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