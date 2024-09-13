«Калашников» унифицирует катапульту для дронов

«Калашников»: катапульты для БЛА и барражирующих боеприпасов унифицируют

Концерн «Калашников» работает над унификацией катапульт для управляемых барражирующих боеприпасов (УББ) и беспилотных летательных аппаратов (БЛА) собственного производства. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Отмечается, что средства наземного запуска дронов унифицируют по запросу профильных департаментов заказчиков. Сейчас специалисты испытывают опытный образец изделия.

«Унификация катапульты для различных по весовым характеристикам БЛА и УББ является сложным техническим решением. Создание единого средства наземного запуска позволит заказчикам существенно повысить эффективность применения наших беспилотников и сократит время на обучение расчетов», — рассказали разработчики проекта.

В августе в концерне «Калашников» сообщили о поставке заказчику дронов-камикадзе «КУБ», которые используют для защиты приграничных регионов России. Аппарат весом 15 килограммов несет три килограмма полезной нагрузки. Дрон способен находиться в воздухе 30 минут.