Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:20, 13 сентября 2024Наука и техника

«Калашников» унифицирует катапульту для дронов

«Калашников»: катапульты для БЛА и барражирующих боеприпасов унифицируют

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Концерн «Калашников» работает над унификацией катапульт для управляемых барражирующих боеприпасов (УББ) и беспилотных летательных аппаратов (БЛА) собственного производства. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Отмечается, что средства наземного запуска дронов унифицируют по запросу профильных департаментов заказчиков. Сейчас специалисты испытывают опытный образец изделия.

«Унификация катапульты для различных по весовым характеристикам БЛА и УББ является сложным техническим решением. Создание единого средства наземного запуска позволит заказчикам существенно повысить эффективность применения наших беспилотников и сократит время на обучение расчетов», — рассказали разработчики проекта.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

В августе в концерне «Калашников» сообщили о поставке заказчику дронов-камикадзе «КУБ», которые используют для защиты приграничных регионов России. Аппарат весом 15 килограммов несет три килограмма полезной нагрузки. Дрон способен находиться в воздухе 30 минут.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      ЦБ снова повысил ключевую ставку. Что будет с российской экономикой?

      Рынку новостроек в России предрекли обрушение после роста ставки ЦБ

      Российская стюардесса назвала способы обезопасить себя в отеле с помощью пластыря и кружки

      «Калашников» унифицирует катапульту для дронов

      Зеленский раскрыл подробности проведения второго «саммита мира»

      Зеленский описал свой путь к надежному миру

      «Зловещая» пятница побила рекорд жары

      Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья задержали с 25 миллионами рублей

      ВСУ предрекли окружение в Курской области

      «Будете трястись и молить о прощении». Осквернивших могилу Евгения Пригожина нашли, побили и сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше