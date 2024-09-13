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03:15, 13 сентября 2024Мир

Ким Чен Ын поручил расширить производство ядерных материалов для атомного оружия

Ким Чен Ын поручил расширить производство ядерного вещества для атомного оружия
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Globallookpress.com

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил расширить производство ядерных материалов для атомного оружия, соответствующие указания он дал во время посещения северокорейского Института ядерного оружия. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын наметил важные задачи по перспективному плану для увеличения производства ядерного вещества для атомного оружия», — говорится в материале.

Северокорейский лидер также побывал на производственной базе, где ознакомился с процессом создания ядерных боеголовок.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет наращивать свой ядерный арсенал «в геометрической прогрессии». Политик подчеркнул, что страна должна более тщательно подготовить свой ядерный потенциал и готовность использовать его надлежащим образом в любой момент времени для обеспечения прав государства на безопасность.

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      Марина Совина
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