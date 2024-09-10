Ким Чен Ын пообещал наращивать ядерный арсенал «в геометрической прогрессии»

Ким Чен Ын: КНДР будет наращивать ядерный арсенал «в геометрической прогрессии»

КНДР будет наращивать свой ядерный арсенал «в геометрической прогрессии». Многократное увеличение количества ядерного оружия пообещал северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщает CNN.

Во время выступления с речью, посвященной годовщине основания Северной Кореи, Ким Чен Ын подчеркнул, что страна должна более тщательно подготовить свой ядерный потенциал и готовность использовать его надлежащим образом в любой момент времени для обеспечения прав государства на безопасность.

Он добавил, что для противостояния различным угрозам, исходящим от США и их союзников, необходимо сильное военное присутствие.

Ранее начальник отдела внешней информации департамента информации МИД КНДР заявил, что Пхеньян на фоне ядерного шантажа со стороны США будет совершенствовать свои ядерные силы, чтобы сдерживать Вашингтон «наиболее стратегическими и смертоносными» ядерными силами сдерживания.