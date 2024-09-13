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05:54, 13 сентября 2024Мир

Китай призвал прекратить вмешательства во внутреннюю политику других стран

Глава Минобороны КНР призвал страны не вмешиваться во внутреннюю политику других

Фото: Pixabay

Министр обороны КНР Дун Цзюнь заявил, что страны не должны вмешиваться во внутреннюю политику других стран и ущемлять их интересы. Такое мнение он выразил на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине, передает РИА Новости.

Дун Цзюнь подчеркнул, что все страны имеют свой законный суверенитет и интересы безопасности. По его словам, «священные и неприкосновенные основные права, от которых зависит выживание и развитие этих стран, должны полностью соблюдаться».

«Не вмешиваться во внутреннюю политику других стран, не ущемлять интересы других стран, устанавливать критерии и предпосылки для дружественных отношений между странами», — заключил Дун Цзюнь.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Россия и Китай наращивают свое стратегическое сотрудничество и противодействуют блоковому противостоянию на мировой арене. По его словам, эта политика соответствует интересам большинства государств Глобального Юга, а также тенденциям современности.

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      Марина Совина
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