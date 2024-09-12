МИД Китая заявил об укреплении стратегического сотрудничества России и Китая

Глава МИД Китая Ван И: Россия и КНР укрепляют стратегическое сотрудничество

Россия и Китай наращивают свое стратегическое сотрудничество и противодействуют блоковому противостоянию на мировой арене. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Две стороны укрепляют стратегическое сотрудничество, противостоят одностороннему запугиванию и противодействуют блоковой конфронтации», — заявил глава МИД.

По его словам, эта политика соответствует интересам большинства государств Глобального Юга, а также тенденциям современности.

Ранее глава МИД Китая встретился с российским лидером. Путин передал ему, что ожидает председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите БРИКС.

Ван И и президент России также обменялись мнениями касательно конфликта на Украине.