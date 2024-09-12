Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:54, 12 сентября 2024Мир

МИД Китая заявил об укреплении стратегического сотрудничества России и Китая

Глава МИД Китая Ван И: Россия и КНР укрепляют стратегическое сотрудничество
Ван И

Ван И. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Россия и Китай наращивают свое стратегическое сотрудничество и противодействуют блоковому противостоянию на мировой арене. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Две стороны укрепляют стратегическое сотрудничество, противостоят одностороннему запугиванию и противодействуют блоковой конфронтации», — заявил глава МИД.

По его словам, эта политика соответствует интересам большинства государств Глобального Юга, а также тенденциям современности.

Ранее глава МИД Китая встретился с российским лидером. Путин передал ему, что ожидает председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите БРИКС.

Ван И и президент России также обменялись мнениями касательно конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Все идет по плану». Зеленский подтвердил контрнаступление России под Курском и заявил, что Украина была готова

      Россиян научили готовить организм к осени

      МИД Китая заявил об укреплении стратегического сотрудничества России и Китая

      У россиянина в гараже нашли крупный схрон с оружием

      Турфирма пообещала россиянам поездки за границу и обманула их на сотни тысяч рублей

      Продюсер рассказал о гонораре Настасьи Самбурской

      Объятия Карла III с юными спортсменками попали на видео

      Возлюбленная Джейсона Стэйтема показала квартиру с видом на море

      На Украине заявили о подготовке новой группы пилотов для F-16

      Медведчук обвинил Зеленского в лишении Украины суверенитета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше